Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram dos famosos mais cobiçados na mais recente edição dos MTV EMAs, em Sevilha. O casal sensação fez furor na passadeira vermelha, no entanto nem tudo foi um mar de rosas.

Segundo a publicação espanhola Look, o casal teve uma discussão acesa devido a ciúmes por parte da jovem espanhola. Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo terá mostrado algum desagrado a algo que a namorada lhe terá mostrado no telemóvel.

Ainda assim, segundo avança o site espanhol, o pior da noite aconteceu nos bastidores enquanto o jogador de futebol falava com a atriz Rita Pereira. De acordo com as fontes, a atriz dirigiu-se a Ronaldo entusiasmada e com grande emotividade, o que não era esperado.

«Televisão italiana faz paródia com Georgina Rodríguez e a vida de luxo ao lado de Cristiano Ronaldo»

Depois de algum tempo à conversa, o jogador de futebol aproximou a namorada, Georgina, que Rita Pereira recebeu com um simples "Olá" enquanto manteve a conversa prolongada com Cristiano. O mau estar da namorada do craque não passou despercebido e uma fonte revelou ao Look que "cara da dela disse tudo, ela estava furiosa".

Recorde que, entre 2008 e 2010, alguns rumores apontaram para um caso amoroso entre Cristiano Ronaldo e Rita Pereira.