Embora esteja habituada a ser frequentemente criticada nas redes sociais, Katia Aveiro continua a responder. Ultimamente, os comentários negativos têm-se centrado essencialmente na forma como veste a filha, Valentina, de três meses, mas o longo desabafo deixado pela cantora e empresária no Instagram teve como tema central o facto de ser constantemente acusada de viver às custas do irmão mais novo, Cristiano Ronaldo.

“Meu nome é Cátia, assim me chama a família e amigos!!! Sou irmã do Ronaldo (sim o tal famoso e cheio da guita) que só esse facto (dinheiro 🤨) incomoda a muitos invejosos e aos olhos de muitos vivo à custa disso (…), mas também sou irmã do Hugo, meu querido mano, da Elma minha riqueza…”, escreveu Katia Aveiro, em resposta aos que a acusam de ser financeiramente dependente de CR7.

“Gosto de mim, amo a minha família, tenho amigos de uma vida que me amam (…) tenho tanta gente ao meu redor que têm tanto orgulho em mim só por eu ser quem sou: energia, boa amiga, cheia de palavras boas para os seus, a carinhosa e sorriso contagiante”, prossegue, garantindo que as palavras menos simpáticas não a afetam. Ainda assim, ressalva: “Se eu não fosse esta pessoa, eu com certeza era uma pessoa sem autoestima, por conta das críticas constantes que recebo, de gente que não me conhece de lado nenhum… já fui insultada de gorda, baleia, popota, foca, etc… De botoxada, saloia e sem bom gosto, vagabunda que vive à custa dos outros (no caso, meu irmão, dizem eles)”.

Sobre este assunto, a artista faz mesmo questão de referir que, “além de ser mãe de três filhos [é] empresária no ramo da restauração” e tem dois restaurantes de onde tira o seu sustento.

A viver uma fase feliz ao lado do empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Jr, Katia Aveiro diz sentir “pena” de quem perde tempo nas redes sociais a insultá-la: “Pena tenho eu das pessoas que não tem amigos como eu, das pessoas que não tem família como eu, pena tenho dos que não têm mãe como eu, pena tenho eu dos que não têm alegria como eu, dos que não têm autoestima como eu, que não têm também carácter como eu”.

“Não sou de filtros, não mostro ser o que não sou, se mostro é o que é meu ou que ganhei por trabalho ou por presente, não roubo nada a ninguém, não invejo ninguém, porra gosto tanto de mim e do que tenho, porque teria eu inveja de alguém, sou uma felizarda abençoada porque sei que sou boa pessoa”, prosseguiu Katia, antes de deixar no ar a possibilidade de voltar ao mundo da música muito em breve. “Não comecei na música por causa do meu irmão, comecei muito lá atrás!!! Sempre amei cantar, não sou a melhor do mundo, mas adoro cantar, dançar, subir ao palco faz-me bem e já tenho saudades”, concluiu.