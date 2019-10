O ator Diogo Carmona, de 22 anos, terá sido atropelado ao final da tarde deste sábado, 26 de outubro, por um comboio, na estação de São João do Estoril, em Cascais. A informação é confirmada por fonte próxima do jovem ao Portal de Notícias e corroborada pelos Bombeiros Voluntários que o socorreram no local.

De acordo com os meios, o acidente ocorreu por volta das 19h15 e Diogo Carmona sofreu “ferimentos graves” na perna direita. “Temos a informação de que foi amputado o pé direito, até acima do tornozelo”, terão afirmado os bombeiros à referida publicação.

O ator terá sido estabilizado ainda no local e depois transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela PSP.

Recorde-se que Diogo Carmona foi notícia no verão de 2018 por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a mãe preferiu defendeu-se das acusações afirmando que o jovem tinha problemas do foro psicológico.

Entre outros projetos televisivos, o ator integrou o elenco da série Floribella, da SIC, em 2006, ao lado de Luciana Abreu.