Morreu a filha do cantor Ned LeDoux. A menina tinha apenas dois anos e, segundo informações avançadas pelos pais, nas rede sociais, Haven terá morrido asfixiada depois de se ter engasgado num trágico acidente em casa.

"É com muita tristeza que Ned e Morgan informam os amigos e fãs de que a sua filha de dois anos, Haven, morreu no passado dia 20 de outubro, depois de se engasgar num trágico acidente em cada. A família agradece o apoio dos familiares e amigos e pede privacidade neste momento" pode ler-se no facebook.

De acordo com a revista People, no primeiro comunicado a família revelou que os paramédicos foram chamados ao local com urgência e, apesar de todos os esforços não foi possível salvar a menina.

