A filha mais nova do ator norte-americano Miguel Cervantes, mais conhecido pelo musical 'Hamilton', morreu este sábado, dia 12 de outubro. A notícia foi nas redes sociais, com uma mensagem emotiva partilhada na conta de Instagram do pai e da mãe da pequena Adelaide.

"As máquinas desligaram. A cama está vazia. O silêncio é ensurdecedor. Adelaide deixou-nos este sábado. Ela foi em paz nos braços da mãe, rodeada de amor. Finalmente está livre da dor e das convulsões mas deixa os nossos corações despedaçados. Amamos-te muito Adelaide agora e para sempre" pode ler-se na emotiva mensagem deixada nas redes sociais.

A menina tinha apenas três anos e, segundo a imprensa internacional, lutava contra epilepsia e espasmos infantis.