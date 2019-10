Esta segunda-feira, dia 28, Ágata, numa entrevista emotiva a Júlia Pinheiro desabafou sobre a luta contra o cancro, longe do conhecimento público, da traição do marido e da sua grande perda de peso. Veja o vídeo abaixo.

O último ano não tem sido fácil para Ágata, depois de ter descoberto um cancro na bexiga e se ter afastado da esfera pública, a cantora fez uma confissão surpreendente sobre a separação do ex-marido, Francisco Carvalho, com quem esteve casada mais de 20 anos e teve um filho.

Tu não sabes que ele anda com uma mulher de 33 anos?

"Nós somos sempre as últimas a saber", começa por contar. Quando foi ao programa de Cristina Ferreira e comentou a relação com o marido recebeu um telefonema de uma amiga. “Tu não sabes que ele anda com uma mulher de 33 anos, mais nova que tu?”, recorda.

“Telefonei-lhe e perguntei-lhe e ele disse que sim, que era verdade”, deixando Júlia Pinheiro sem palavras. Depois de confessar que mantém uma relação de amizade com Francisco Carvalho, a cantora não aguentou a emoção e desfez-se em lágrimas como pode ver no vídeo abaixo..

»» Ágata conta como perdeu 20 quilos em sete meses

“Ás vezes penso que se este homem tivesse um cancro e soubesse o que é sentir na pele... e que pode ir embora, assim de um momento para o outro”, diz a cantora que é reconfortada por Júlia Pinheiro.

“Eu não vou ficar eternamente sozinha, não é verdade?”, confessa a apresentadora que admite que o ex-marido teve um papel fulcral na sua carreira.