Sónia Brazão esteve esta sexta-feira, 25 de outubro, pela primeira vez, n’O Programa da Cristina’, na SIC. Numa conversa franca com Cristina Ferreira, a atriz recordou os tempos que se seguiram após a violenta explosão que destruiu o seu apartamento, em 2011, falou da relação com a mãe e esclareceu a sua atual situação profissional, que tem dado que falar nos últimos dias.

Segundo a revista TV Guia, Sónia Brazão teria começado a trabalhar como vendedora ambulante de equipamento médico (saber mais aqui). Uma informação que a atriz desmentiu no programa das manhãs da SIC.

Afastada da televisão, Sónia Brazão divide o seu tempo como professora de representação e administrativa. “ Estou a fazer um part-time como administrativa”, começou por dizer.

“Eu era muito desorganizada nestas coisas e então eu estou a aprender a organizar-me a mim própria: as minhas papeladas e aquelas coisas em que era péssima”, contou.

“Estou a dar aulas e estive ainda a fazer uma peça. Foi uma peça muito interessante e divertida. Estive com a Paula Marcelo e a Marisa Carvalho e andámos por aí, sempre com casa cheia”, acrescentou.

Por fim, quando questionada por Cristina Ferreira se sentia falta do mundo da televisão, a atriz admitiu as saudades e assumiu estar a viver uma fase tranquila. “A gente fica sempre com um bichinho quando vem aqui e gosta. Eu adorei ver isto. Parecia que estava a viver uma sitcom em direto. Mas eu também estou a curtir muto esta fase de paz, em que não tenho de dar satisfações daquilo que digo ou faço”, rematou.

Veja a entrevista no vídeo abaixo