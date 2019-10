Instagram

A vida de Sónia Brazão não voltou a ser a mesma desde o incêndio que destruiu o seu apartamento em Algés, em 2011, e a deixou entre a vida e a morte devido a queimaduras muito graves em grande parte do corpo, incluindo as vias respiratórias. Embora tenha tido uma recuperação em tempo recorde, a verdade é que demorou muito tempo até voltar a ser completamente independente e a sua carreira na televisão ficou em stand by. Como tal, a atriz sentiu necessidade de se reinventar, mantendo sempre uma ligação à paixão pela arte de representar.

“Ela dá aulas de representação numa escola ao fim de semana. Os alunos gostam muito dela”, revela uma fonte próxima de Sónia Brazão à revista TV Guia. Essa mesma fonte adianta que, para ajudar financeiramente a mãe, Nelsa Fonseca, a ex-atriz é agora vendedora ambulante de equipamento médico. “Ela tomou a decisão e a mãe apoiou-a, claro, A senhora diz que é um trabalho tão gratificante como outro qualquer e que Sónia está de novo a sorrir", explica à referida publicação.

