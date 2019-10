Getty Images

Os duques de Cambridge chegaram esta sexta-feira, dia 18, em Islamabad, depois de duas tentativas falhadas de aterragem e alguns momentos de angústia vividos ontem a bordo do avião. Tudo por causa do mau tempo que não permitiu que a aeronave em que William e Kate aterrasse e obrigou ao regresso a Lahore, no Paquistão.

"O duque e a duquesa de Cambridge finalmente aterraram em Islamabad, após o drama aéreo de ontem [quinta-feira]”, escreveu a repórter do jornal britânico Daily Mail, Rebecca English, na sua conta da rede social Twitter, referindo-se aos transtornos causados por uma tempestade.

Embora a situação tenha gerado alguma tensão, até porque obrigou a reorganizar o último dia da visita oficial ao Paquistão, não fez com que o príncipe William perdesse o seu habitual sentido de humor. Esta manhã, à chegado ao destino, o neto de Isabel II brincou com a situação, dizendo que, afinal, tinham tido todos aqueles problemas porque era ele quem estava aos comandos do avião.