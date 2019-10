Reprodução Instagram, DR

Cristina Ferreira recebeu na manhã desta quinta-feira, 17 de outubro, uma visita especial. Dolores Aveiro foi uma das convidadas d'O Programa da Cristina. Tudo foi uma surpresa que a matriarca da família Aveiro organizou em cojunto com Cláudio Ramos.

Cristina Ferreira partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia ao lado de Dolores, onde surgem bastantes divertidas e contou os pormenores desta presença tão especial no programa, na legenda. "A Elma ligou ao Cláudio a dizer que a mãe gostava de me fazer uma surpresa. Já a tinha convidado para vir ao programa mas sempre respeitei a sua decisão de não se expor. O Cláudio combinou tudo com a equipa para eu não saber. Não desconfiei nunca. Quando abri a porta e a vi nem queria acreditar", começou por contar. A apresentadora sublinhou ainda de como são felizes os momentos que passam juntas: "E este momento, nestes nossos sorrisos, é o retrato do que somos quando estamos juntas. Sem filtros. Que as duas não temos. E lá vou eu à Madeira para nos divertirmos as duas. Com poncha incluída. 😉 Obrigada Dona Dolores. Tenho muito carinho e respeito por si. ♥️".

Veja abaixo o vídeo da entrevista completa.