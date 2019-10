Instagram

Dolores Aveiro parece cada vez mais preocupada com a sua imagem e a sua recente perda de peso tem dado que falar na imprensa nacional, mas também o seu estilo tem dado nas vistas. Esta segunda-feira, 14 de outubro, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia do seu look do dia, “pronta para dar uma voltinha”, mas o vestido encarnado conjugado com umas botas brancas não agradou a todos os seus seguidores.

Afinal, parece que as botas da polémica – e que receberam algumas críticas – pertencem à nova coleção de sapatos de Cristina Ferreira e estão à venda por 134,90 euros.