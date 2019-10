Tem uma amizade e cumplicidade especial com Cristina Ferreira e esta quarta-feira, dia 17, decidiu fazer uma grande surpresa à apresentadora da SIC. Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, falou sobre as polémicas com Georgina Rodríguez, a razão de já não morar com o craque, e o amor pelos 10 netos.

A matriarca da família Aveiro mostrou-se derretida com a bebé de Katia Aveiro, Valentina, e respondeu com transparência sobre a sua relação com todos os netos. "Gosto de todos, mas de um em especial, que é o Cristianinho. Fui mãe e avó", garantiu.

Espreite a festa de aniversário de Cristiano Júnior.

Numa das últimas despedidas do neto, Dolores Aveiro recordou uma das frases do menino de nove anos. "Vim para cá e ele disse-me: 'Não demores porque gosto de ti até ao infinito' ", exemplificou.

Veja o abaixo, o vídeo ternurento em que Cristianinho, ao lado de Ronaldo, se esquece do próprio nome.