Que Cristiano Ronaldo é competitivo já todos sabemos, mas este domingo, dia 27, o internacional português mostrou ao mundo que não gosta de perder nem para o filho mais velho, Cristiano, de nove anos. CR7 partilhou no Instagram um vídeo de um momento de diversão entre pai e filho, gravado a bordo do seu avião particular, onde os dois estão a disputar um minijogo de basquetebol.

O primeiro a jogar é Cristianinho e depois do craque madeirense acaba por vencer, mas não sem fazer batota: além de tentar confundir o menino quanto à sua pontuação ainda joga mais uma vez do que era suposto.

No final, o futebolista festeja com entusiasmo e o pequeno Cristiano, embora esteja algo triste por não ter ganho, não se mostra muito incomodado. No fim de contas trata-se apenas de uma brincadeira normal entre pai e filho, bastante reveladora da cumplicidade que existe entre ambos.

