Cristiano Ronaldo não enfrentou acusações pela alegada violação de Kathryn Mayorga, mas novos pormenores sobre o caso voltaram para assombrar novamente o jogador.

Segundo avança o The Sun, a amostra de ADN, cedida pelo craque português em janeiro, corresponde às amostras recolhidas do corpo da norte americana quando esta foi assistida no hospital, em 2009, depois de ter sido alegadamente abusada sexualmente.

Ronaldo sobre o caso de violação: "Senti-me envergonhado"

Numa das cerca de 100 páginas de emails trocados entre a polícia e os procuradores, às quais o jornal teve acesso, Jeffrey Guyer, detetive de Las Vegas, afirma: “Já temos os resultados do ADN e são correspondentes".

Num desses e-mails é ainda referido que CR7 disse aos seus advogados que Mayorga disse "não" e "pára" durante o ato sexual. Recorde-se que Cristiano admitiu ter tido relações sexuais com Kathryn, mas afirmou que ato foi consentido.

