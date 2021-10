DR

Esta quinta-feira, 21 de outubro, é um dia com particular significado para a família Carreira. Sara Carreira - que perdeu a vida num trágico acidente de viação - completaria 22 anos. Uma data que Tony Carreira fez questão de assinalar nas redes sociais, homenageando a filha com um vídeo onde é possível ver as duas cadelas de Sara, Roxy e Molly, a correr pela praia.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação, o cantor foi inundado de carinho. "Ela está tão feliz e está aí mesmo ao vosso lado"; "Parabéns à estrela mais brilhante do céu"; ou "Ela está a olhar por todos nós", pode ler-se entre as várias mensagens deixadas pelos internautas.

De salientar ainda que também Mickael Carreira, irmão mais velho da jovem, partilhou o mesmo vídeo nas redes sociais.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu num acidente de viação na A1, em dezembro de 2020. Ivo Lucas, namorado da jovem cantora, também seguia no automóvel, tendo sofrido diversos ferimentos.