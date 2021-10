Reprodução Instagram, DR

Carolina Carvalho foi a mais recente convidada de Júlia Pinheiro. Numa conversa que abordou momentos importantes na vida da atriz, a apresentadora recordou o recente momento em que foi destacada com um Globo de Ouro.

Carolina venceu a categoria de 'Revelação do Ano', uma categoria que conta com o voto do público e quis dedicar este prémio a alguém bem especial: Sara Carreira. A Júlia Pinheiro confessou, emocionada: "Não havia outra pessoa a quem eu quisesse dedicar o globo".

De seguida, a atriz da SIC aproveitou ainda para explicar a especial gala em homenagem à filha de Tony Carreira que vai estrear em breve, na SIC. Ora veja no vídeo abaixo.

"A Sara era assim. Gostava de ajudar toda a gente"