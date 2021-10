Daniel Oliveira partilhou esta quinta-feira, na sua página de Instagram, as primeiras imagens do programa que a SIC vai transmitir, em exclusivo, sobre a Associação Sara Carreira.

"Os abraços da Fernanda, do Tony, do Mickael e do David aos primeiros vencedores das bolsas de estudo da Associação Sara Carreira são de uma beleza particularmente emocionante", escreveu o diretor de programas da SIC na legenda da publicação.

Daniel Oliveira fez grandes elogios à iniciativa da família Carreira e deixou a seguinte mensagem: "Honrar a memória da filha e da irmã melhorando para sempre a vida de 21 jovens promissores tem um simbolismo e um amor que está para além das palavras".

"Sementes do Futuro, brevemente… e orgulhosamente em exclusivo na SIC", terminou.

Recorde-se de que esta associação foi criada pela família Carreira após a morte trágica de Sara Carreira no passado mês de dezembro, num acidente de viação na A1. Apesar da sua partida, a sua família pretende dar continuidade ao sonho que tinha de ajudar os outros. Como tal, a associação vai ajudar jovens carenciados a alcançarem os seus objetivos nas mais diversas áreas.