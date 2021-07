Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro tem motivos para celebrar. Depois de nos últimos dias ter estado internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, devido a complicações associadas à Covid-19, a irmã de Cristiano Ronaldo está de regresso a casa.



Nas redes sociais, a madeirense partilhou com os seus seguidores o momento em que reencontrou a filha mais nova, Valentina, de quase dois anos.



"Só Deus sabe o que eu esperei por este momento...Já estou em casa. Gratidão é o meu sentimento", começou por escrever.

"Obrigada, Deus. Obrigada a todos os profissionais que cruzaram neste caminho um pouco assustador. Obrigada família, sempre perto de mim (mesmo longe). E obrigada a vocês pelo carinho incrível que recebi nestes dias. Amo vocês. A Luta continua, mas a gente segue firme e forte...Amor, muito amor para vocês", completou, aproveitando para receber o apoio recebido nesta fase.

Recorde-se que em outubro do ano passado, a madeirense causou polémica ao classificar a atual crise pandémica como a "maior fraude a que assisti desde que nasci".