Reprodução Instagram, DR

"Postal de Verão". Foi essa a frase escolhida por Tiago Teotónio Pereira para colocar na legenda da fotografia acima onde mostra a 'barriguinha' de grávida da namorada, Rita Patrocínio.

Na imagem, o ator surge com a cabeça encostada às pernas da irmã de Carolina Patrocínio e abraçado ao cão de ambos.

O casal, que está à espera de uma menina e cujo nascimento está previsto para setembro, está encantado com estas nova fase da sua vida como Rita Patrocínio já revelou durante uma conversa descontraída com Júlia Pinheiro, no programa tardes da SIC.