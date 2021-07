Instagram

Embora os rumores de romance tenham começado há mais de um ano, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio só assumiram publicamente a sua relação no passado mês de fevereiro, no Dia dos Namorados. Desde então, e embora continue muito reservado, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais alguns momentos de grande felicidade, como a gravidez da jovem ou até a mudança para a casa nova, onde darão as boas-vindas ao bebé.

Este domingo, 25 de julho, o ator da SIC brindou os seus fãs com uma fotografia tirada no casamento de uns amigos, na qual se vê bem como cresceu a barriga de grávida de Rita Patrocínio nas últimas semanas. Ora veja:

Instagram

Carolina Patrocínio não deixou passar a oportunidade de brincar com o casal pelo facto de ainda não terem oficializado a sua relação. “Podiam ter aproveitado”, escreveu num comentário que completou com emojis de noivos.