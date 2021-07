Esta quinta-feira, 15 de julho, Júlia Pinheiro esteve à conversa com o clã Patrocínio no programa tardes da SIC. Numa conversa descontraída as seis irmãs Carolina, Mariana, Inês, Rita, Mónica e Victória fizeram várias revelações sobre a vida familiar e deram a conhecer o seu lado mais pessoal.

A quarta das irmãs, Rita Patrocínio falou sobre o seu atelier de vestidos de noiva e de festa - Rita Patrocínio Studio - que nasceu em plena pandemia.

"A minha formação é em design de produto e então eu sempre tive um bocadinho ligada a esta área e era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo, mas que nunca tinha surgido a oportunidade certa", contou.

Grávida pela primeira vez, a jovem revelou ainda como o companheiro, Tiago Teotónio Pereira, está a vivenciar esta fase. "Está muito entusiasmado a comprar as coisas e a tratar de tudo", confidenciou. "Estamos super felizes", acrescentou ainda.

Recorde-se que o casal prepara-se dar as boas-vindas a uma menina, cujo nascimento está previsto para setembro.

Veja a conversa no vídeo acima!