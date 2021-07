Reprodução Instagram, DR

Rogério Samora continua internado no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor Amor na passada terça-feira, dia 20. Além da família, amigos e colegas do ator, quem também anseia pelo seu regresso é Roca, uma pastora alemã que vive há vários anos com Rogério.

O ator tem inúmeras fotografias da cadela nas redes sociais e é notável a relação que mantém com a mesma. "Raio da cadela, é linda! Não me canso de a olhar e de a amar!", escreveu na legenda da fotografia acima.

O primo de Rogério Samora, Carlos Samora, escreveu um pequeno texto a garantir que a Roca estava a ser acompanhada. "A Roca embora sinta a falta do Rogério Samora, o que é normal pois partilham a mesma casa há muitos anos, continua a ter as mesmas rotinas com a Sónia, a tratadora que diariamente se encarrega de a tratar e passear. Isto já acontece quando o Rogério se ausenta em trabalho ou para gozo de férias", explicou.

Reprodução Instagram, DR