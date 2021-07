Instagram

Rogério Samora, de 62 anos, sofreu no passado dia 20 de julho uma paragem cardiorrespiratória que o deixou a lutar pela vida no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, onde continua internado. Embora o seu estado seja considerado “estável”, “o prognóstico é reservado”.

Nas redes sociais têm-se sucedido mensagens de apoio de fãs, amigos e colegas de profissão. Entre elas, palavras comoventes de Mafalda Rodiles, a atriz que no início da sua carreira era conhecida como Mafalda Pinto e que durante seis meses namorou com o ator. A breve, mas intensa relação, já que houve rumores de noivado, terminou em 2010, antes da também influencer se mudar para o Brasil, onde casou com o realizador Edgar Miranda, pai dos seus dois filhos, Mel e Martim.

“O mundo precisa de ti”, escreve Mafalda Rodiles, de 38 anos, na legenda de uma fotografia de Rogério Samora a preto e branco, na qual o artista foi ‘apanhado’ a fotografar.