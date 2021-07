Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de abril que começaram os rumores de crise no casamento de Mariana Patrocínio e Alexandre Esteves de Oliveira, mas, ao que tudo indica, a separação já leva largos meses e ambos já refizeram a sua vida amorosa.

Recentemente, a irmã de Carolina Patrocínio assumiu o romance com Nuno Santana, empresário e CEO do grupo NIU e um dos donos do Grupo Praia. Apesar de ambos manterem uma relação discreta, a advogada partilhou esta sexta-feira, 16 de julho, com os seus seguidores nas redes sociais uma nova fotografia ao lado do companheiro, colocando o emoji de um coração na legenda da publicação.

Reprodução Instagram, DR

Entre os vários comentários à imagem não faltaram, desde logo, votos de felicidades ao casal. "Felicidades, Mariana. Que bom vê-la a sorrir de novo", comentou uma internauta, seguindo-se comentários como: "Sejam felizes" ou "Toda a felicidade do mundo".