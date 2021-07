O clã Patrocínio esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta quinta-feira, 15 de julho, no programa das tardes da SIC. Carolina, Mariana, Inês, Rita, Mónica e Victória Patrocínio fizeram algumas revelações surpreendentes.

"Quando existe uma preocupação muito grande quem é que corre para os braços de quem?", questionou Júlia Pinheiro. Carolina responde: "Corro para os braços do meu pai".

Apesar dos muitos momentos divertidos juntas, as irmãs também passaram por fases mais difíceis como a doença do pai, Pedro Patrocínio, de 62 anos, que foi hospitalizado em estado grave no ano passado devido a uma bactéria que se alojou no coração.

"Foi muito grave. Pela primeira vez na família tivemos o pai doente. O pai esteve internado bastante tempo, dois meses", contou Carolina. "Tiraram-nos o chão", acrescentou Mariana.

"Tiraram-nos o chão e cada dia era um dia... Sem o pai parecemos todos umas baratas tontas. Não sabemos a quem devemos ligar", afirmou a apresentadora da SIC.