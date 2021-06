Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 20 de junho, assinala-se um ano da morte de Pedro Lima. Uma data marcante que Anna Westerlund, viúva do ator, lembrou com desabafo emotivo nas redes sociais.



"Se há coisa que o Pedro me ensinou é que a vida vale mesmo a pena e que deve ser celebrada. Que acima de tudo vale a pena entregarmo-nos aos outros", começou por escrever na legenda da imagem em que é possível ver a silhueta de Pedro Lima e dos quatro filhos.





Reprodução Instagram, DR

"Viver relações que se entranhem na pele. O amor que formos capazes de viver é a mais valiosa herança que deixamos, e quanto mais sinceros nele mais perdura. Todos morremos um dia e não deve ser a morte da pessoa a marcar-nos mas sim toda a vida que passámos com ela", prosseguiu.



"Não somos “vítimas” de um acontecimento que foi a sua morte, somos sim inspirados pelo que foi a vida do Pedro connosco. Obrigada, meu amor porque estamos cheios de ti, cheios de vida, cheios de histórias e memórias, cheios de cheiros e lembranças, cheios de abraços e beijos, cheios de vitórias e conquistas, cheios de saudades mas sobretudo cheios de amor. Porque o dia de amanhã não será diferente do de hoje ou do dia seguinte. Celebremos, todos os dias, o Amor", completou.