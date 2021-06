Reprodução Instagram, DR

20 de junho de 2020. Uma data muito triste que ficará para sempre marcada no coração dos portugueses. Foi nesse dia que Pedro Lima decidiu por fim à sua própria vida. Quase um ano depois, Cláudia Piloto deixou uma mensagem emocionante ao famoso ator.

"Talvez nunca tenha falado neste assunto por todo o respeito que tenho pelo meu querido Pedro e gostar da nossa privacidade. Sim porque sempre fomos uma família de coração", começou por dizer a irmã de Patrícia Piloto, mãe de João Francisco Lima.

"Acredito que a vida é muito mais que aqui e agora com todas as questões inerentes à condição de viver! Quero dizer-te meu querido Pedro que penso muito em ti pois adorava ter conseguido falar contigo e explicar-te que tu eras tudo e talvez exigisses demasiado pelo teu bom coração e caráter. Estás em paz e deixaste uma equipa muito bonita e genuína", continuou.



A ex-cunhada do ator elogiou bastante o sobrinho: "Este miúdo João Lima tem deixado o testemunho em amor porque afinal foi tudo o que sempre lhe passaste. És e serás sempre uma referência. Muitos não entendem e sabes porquê? Por ignorância sentimental. E muitos porque nem sabem o que o termo Pai significa! Responsabilidade, dedicação e tempo que era o que tu eras exemplar", afirmou.

"A tua Anna Westerlund imbatível. Tu foste Pai e serás sempre lembrado como um exemplo. Mas que temos saudades tuas temos. Os teus nunca te faltaram. És dos bons. Um grande beijinho para o céu e um até já", rematou.