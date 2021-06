No dia em que Portugal defronta a Hungria, esta terça-feira, dia 15, no jogo inaugural do Grupo F em Budapeste, há vários que rostos no estádio que apoiam os jogadores da Seleção Nacional. Entre eles, as namoradas de João Félix, Bernardo Silva e Rúben Dias que fizeram questão de marcar presença no jogo da UEFA Euro 2020.

"Trio de ataque", escreveu April Ivy nas redes sociais. A cantora, que namora há mais de dois anos com Rúben Dias, partilhou uma imagem ao lado de Margarida Corceiro, companheira de João Félix, e de Ines Tomaz. A modelo e influencer assimiu o namoro com Bernardo Silva, em maio do ano passado.