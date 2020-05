Instagram

Tem-se especulado na imprensa nacional acerca de um possível romance entre Bernardo Silva e Inês Tomaz, porque a jovem influencer e modelo tem passado a quarentena em Inglaterra com o futebolista. Havia imagens que comprovavam alguma cumplicidade, mas sempre rodeados de amigos. “Eles estão juntos há pouco tempo e a levar as coisas com calma”, terá revelado uma fonte próxima de ambos ao jornal Correio da Manhã na semana passada.

Contudo, esta terça-feira, dia 12, o casal resolveu assumir a paixão e ambos partilharam nas suas redes sociais imagens que o provam. O futebolista, que atualmente joga pelo Manchester City optou por publicar uma fotografia, na qual surgem muito ‘juntinhos’ e sorridentes, enquanto a namorada partilhou um pequeno vídeo em que os dois aparecem abraçados, sentados em frente ao mar.

O que também tem dado que falar é a boa forma física de Inês Tomaz, cujas fotografias em fato de banho e biquíni fazem furor no Instagram. Espreite algumas na galeria de imagens abaixo:

