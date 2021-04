Reprodução Instagram, DR

Cerca de quatro meses depois da morte da filha, Tony Carreira surge pela primeira vez numa fotografia divulgada nas redes sociais. Visivelmente mais magro e abatido, o cantor aparece ao lado de Dolores Aveiro, que fez questão de deixar umas palavras de conforto ao artista e amigo na sua página de Instagram.

"Hoje [19 de abril] estive com meu grande amigo Tony. Que Deus te dê muita força porque além do amor que te posso dar, não consigo fazer mais nada, o meu coração sangra só de te ver. Mas tem força amigo,(tens uns filhos maravilhosos e lindos e essa será sempre a tua fortaleza, estejam eles onde estiverem)", começou por escrever a matriarca do clã Aveiro na legenda da imagem partilhada por si nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR

"Eu sei que seja o que for que te diga nada te fará feliz, mas não desistas meu querido (tens uma multidão que te ama e que te dá forças na tua caminhada). Que Deus te guarde e conta sempre comigo até ao meu fim", completou.

Recorde-se que a filha do artista, Sara Carreira, perdeu a vida num trágico acidente de viação em dezembro do ano passado na A1. No mesmo automóvel, seguia o namorado da jovem, o ator e cantor Ivo Lucas, que sobreviveu ao acidente.