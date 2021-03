Instagram

Rita Ferro Rodrigues e o seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos, estão de volta a casa depois de mais uns dias no hospital. “Home. Estamos de volta ao aconchego, confiantes e serenos. Obrigada por todo o amor e energia de luz. Está tudo bem”, garantiu a antiga apresentadora da SIC nas redes sociais.

E foi também nessa plataforma que Rita Ferro Rodrigues quis homenagear uma das profissionais de saúde que tomou conta de Eduardo durante todo este processo. “Miroslava Gonçalves. Chefe do serviço de cirurgia pediátrica do Hospital de Santa Maria. A excelência e brio do SNS aliadas a uma sensibilidade e entrega que dificilmente se consegue explicar por palavras. A minha vida e do Duda cruzou-se para sempre com a desta mulher extraordinária. Ela vai odiar este elogio público mas eu tinha de deitar isto cá para fora: OBRIGADA. Além de que é linda de morrer, caraças. Desculpe Dra, teve de ser. Beijos meus... e do fadista que a adora”, escreveu a profissional de televisão, visivelmente grata pela forma como ela e o filho foram tratados.

Recorde-se que Eduardo foi operado de urgência a um Divertículo de Meckel no final de janeiro e uma complicação na recuperação obrigou a nova cirurgia no dia 8 de fevereiro. Entretanto, a antiga apresentadora da SIC ficou infetada com o novo coronavírus durante o período em que acompanhava o filho, mas não apresentou sintomas, como a própria informou através das redes sociais.

No dia 16 de fevereiro, o menino pôde regressar a casa, para grande alegria da mãe, mas também da restante família: o pai, Rúben Vieira, e os meios-irmãos Leonor e Miguel. Contudo, a recuperação acabou por sofrer um novo reverso e uma crise de cólicas, no dia 20 de fevereiro, levou a novo internamento hospitalar. Estão agora novamente em casa.