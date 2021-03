Instagram

O último mês tem sido duro para Rita Ferro Rodrigues. O seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos, foi operado de urgência a um Divertículo de Meckel no Hospital de Santa Maria e uma complicação na recuperação obrigou a nova cirurgia no dia 8 de fevereiro. Entretanto, a antiga apresentadora da SIC ficou infetada com o novo coronavírus durante o período em que acompanhava o filho, mas não apresentou sintomas, como a própria informou através das redes sociais.

No dia 16 de fevereiro, o menino pôde regressar a casa, para grande alegria da mãe, mas também da restante família: o pai, Rúben Vieira, e os meios-irmãos Leonor e Miguel. Contudo, a recuperação acabou por sofrer um novo reverso e uma crise de cólicas, no dia 20 de fevereiro, levou a novo internamento hospitalar.

Esta segunda-feira, 1 de março, Rita Ferro Rodrigues voltou a recorrer às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido e dar notícias de Eduardo. “Obrigada 🤍 Um dia de cada vez mas tudo a correr bem”, escreveu.