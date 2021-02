Instagram

Embora a gravidez tivesse surgido numa altura em que não estava à espera, Marta Rangel não poderia estar mais feliz por realizar, aos 39 anos, o sonho de ser mãe.

Nas redes sociais, a antiga participante do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, tem partilhado alguns pormenores desta aventura, nomeadamente o facto de ter ficado infetada com Covid-19 e de ter ficado internada, mas também tem revelado alguns pormenores dos preparativos para a chegada do bebé, que, já se sabe, é uma menina.

Desta vez, a comunicadora decidiu mostrar algumas das ‘roupinhas’ que tem para a filha e explicou que, embora tenha começado a comprar as coisas sozinha numa fase inicial, acabou por pedir ajuda. “Algumas futuras mamãs têm perguntado como estou a fazer o enxoval. Honestamente, até agora, estava a organizar-me sozinha, a fazer listas, a falar com amigas que já têm filhos, etc. Ou seja, estava em modo autodidata”, começou por explicar.

“A partir deste mês, vou ter o aconselhamento [de] uma empresa responsável por fazer baby planning. Conhecem o conceito? Eu não conhecia, confesso. Basicamente, da mesma forma que existem wedding planners (consultores que fazem todo o planeamento de um casamento para os noivos não terem com que se preocupar) também existem baby planners (consultores que se encarregam de planear todo o enxoval e necessidades do bebé até uma determinada idade). Para os pais de primeira viagem - e numa altura de confinamento em que não podemos ir às lojas experimentar os produtos - parece-me que um serviço destes pode ser muito útil”, prosseguiu.

“Claro que, nos últimos meses, já comprei algumas coisinhas - sobretudo roupa - e outras foram oferecidas (família, amigos e pelas próprias marcas). E devo confessar que, de cada vez que abro as gavetas onde estou a guardar as roupinhas da minha bebé, invade-me um sentimento de ternura. É quase como uma terapia reconfortante para aqueles momentos mais stressantes ou menos bons que, no contexto de confinamento e pandemia, todos podemos ter (e noutros contextos também, claro). Por isso, partilho convosco algumas das minhas peças preferidas”, completou Marta Rangel. Espreite as ‘roupinhas’ na galeria de imagens abaixo:

