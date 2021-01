1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Marta Rangel, que, apesar de trabalhar em televisão há já vários anos, se tornou mais conhecida do grande público depois de participar na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, está grávida pela primeira vez e já sabe o sexo do bebé.

“Minha filha

Meu amor,

Ainda não nasceste e já és uma lutadora. Tomara que não precisasses de ser.

Tudo o que desejo é que tenhas sempre saúde e amor. E que saibas fazer o bem. Porque tudo o resto, vem. Quando tiver de vir.

Espero que sejas resiliente e saibas lutar pelos teus ideais.

E também que saibas desistir daquilo (e de quem) não te acrescenta.

Espero que estejas sempre rodeada de pessoas de bom coração e que no teu caibam todos os sonhos do mundo.

Espero que tenhas a capacidade de te esforçar por aquilo que desejas e também de te deixares ir, ao ritmo sábio da vida.

Espero que rias muito e que aceites as lágrimas - de tristeza e de alegria - com a mesma naturalidade.

Espero que sejas quem e como quiseres, que saibas sempre encontrar dentro de ti a maior força, o maior consolo, o maior amor.

Espero que tenhas a coragem de te atirar de cabeça e a sensatez de ponderar antes de o fazeres.

Espero que saibas estender a mão tanto para dar como para pedir ajuda, se assim tiver de ser.

Espero que voes para onde quiseres e que regresses sempre a este ninho, a este colo.

E espero ter a capacidade de te deixar voar, de te apoiar, de ser para ti um porto-seguro sem amarras para onde apetece voltar”, começou por escrever a comunicadora nas redes sociais.

“It’s a girl - sim, é uma menina! ❤️ Uma princesa, uma bonequinha ou, como disse uma amiga, ‘uma pirosa como a mãe’ para encher de lacinhos, fitas e vestidos”, completou.

Recorde-se que Marta Rangel passou recentemente por uma experiência aterradora quando teve de ser internada devido à Covid-19. Embora tenha conseguido vencer a infeção provocada pelo novo coronavírus, ficou com algumas sequelas que ainda hoje a obrigam a exercícios respiratórios diários, como também explicou nas redes sociais. Saiba mais AQUI!