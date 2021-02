Reprodução Instagram, DR

Marta Rangel está grávida pela primeira vez e a aproveitar cada momento. A jornalista, que participou no programa da SIC, Casados À Primeira Vista, tem partilhado com os seguidores todos os pormenores desta aventura.

Depois de ter revelado o sexo do bebé, veja aqui, Marta partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra a ecografia da bebé que aí vem.

A jornalista aproveitou ainda para fazer uma reflexão e abriu o coração aos internautas sobre o que tem sentido nos últimos tempos.

"Desejo que, por cada bebé, nasça um novo rumo, um novo caminho, uma nova esperança para todos nós. Desejo que, por cada bater do coração, voltemos a acreditar no milagre da vida. Desejo que, por cada pontapé, cada sinal de “estou aqui”, voltemos a acreditar na resiliência, na união, na força de vontade", começou por escrever na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

"Que saibamos ultrapassar os desafios e agarrar-nos à vida como se fosse o nosso bem mais precioso. Porque é.

A minha bebé ainda não chegou e já me dá tantas lições", acrescentou.

"Que saibamos sempre estar despertos para aquilo que de verdade importa: a nossa saúde e a dos nossos, o nosso amor-próprio e o dos nossos. Depois disto, pouco, quase nada, importa", rematou.