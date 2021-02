Instagram

Marco Paulo deu esta segunda-feira, 1 de fevereiro, uma notícia em exclusivo no programa Alô Portugal, da SIC. O artista recebeu em sua casa a apresentadora Ana Marques para revelar que está a preparar a sua retirada dos palcos. Veja esse momento no vídeo abaixo:

Mais tarde, a profissional de televisão elogiou a atitude do cantor romântico. “Guardou segredo até hoje. Imagino as voltas que o seu coração deu até a cabeça tornar racional uma decisão que não é fácil para nenhum artista. Quanto maior a carreira, o amor do público, mail difícil será dizer: ‘Vai ser este o dia’... A Piaf morreu a cantar, os Beatles terminaram no auge... Mas como decide um homem - com 55 anos de carreira, uma voz imaculada , milhões de discos vendidos, salas sempre esgotadas e êxitos que atravessam gerações - dizer: CHEGOU O DIA? Só a sabedoria da longevidade pode resultar numa decisão tão difícil e madura. É uma luta corajosa contra o ego... É saber dizer Adeus quando as luzes ainda o iluminam... É mitificar-se em vida... O Marco Paulo que hoje , carinhosamente, me escolheu para dar a notícia. É um homem bem resolvido com tudo o que a vida lhe deu. Em paz com o que o futuro lhe reserva. Obrigada meu querido Marco... Estarei na primeira fila... (na foto a rosa que me ofereceu e a letra da música que cantamos juntos, quem diria?!)”, escreveu nas redes sociais.

