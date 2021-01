Instagram

Depois de dez anos a ter as suas tardes preenchidas com um programa de televisão diário, Fátima Lopes saiu da estação de Queluz de Baixo e tem aproveitado este afastamento para se dedicar a outras paixões. Além de passar mais tempo em família, tem também dado especial atenção ao seu site, Simply Flow, onde aborda os mais variados temas do quotidiano.

Esta terça-feira, dia 26, foi, segundo a própria, “um dia muito produtivo de escrita”, como revelou nas redes sociais.

O post deixou os seus seguidores curiosos e são muitos os que pedem um novo livro, mas também o seu regresso à televisão.