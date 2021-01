1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mudaram-se para um apartamento de um milhão de euros em Lisboa e há menos de dois meses adotaram uma cadela. Esta semana, o ator revelou que o animal sofreu um acidente.

"Ainda não falei muito sobre isso. Estávamos na expectativa, porque ela vai ser operada. No primeiro dia fora de casa, a nossa cadela caiu de um muro de seis metros e partiu uma das patas, os quatro dedos. Vai ter de pôr uma prótese, coitadinha", disse o ator nas manhãs da TVI depois de alguns fãs terem reparado nas redes sociais numa imagem do animal com a pata engessada .

"Era um segundo andar. Ela saltou porque pensava que era um jardim. À partida, [depois da operação] vai ficar tudo bem", revelou Lourenço Ortigão que lembrou recentemente os momentos complicados depois de testar positivo à COVID-19.