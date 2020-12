Instagram

Durante uma conversa intimista com Júlia Pinheiro, Pedro Guedes recordou que não viveu de forma tranquila o confinamento e todas as restrições impostas pela Covid-19. O facto de ter ficado sem trabalho e de estar afastado da filha, Maria Gabriela, de 12 anos – a menina vive em Setúbal com a mãe e o manequim no Porto com Kelly Baron – o deixaram deprimido.

E foi precisamente quando estava já a ultrapassar essa fase menos boa que levou outro embate: a morte do ator Pedro Lima, aos 49 anos. Os dois conheciam-se há mais de duas décadas e Guedes assumiu que o via como “um irmão mais velho”. Além disso, admirava também a família que o artista construiu ao lado da ceramista Anna Westerlund – “eu conheci-os a namorar”, lembra – e confessa que sempre o olhou como um exemplo.

O modelo contou a Júlia Pinheiro que os dois estiveram juntos cerca de uma semana e meia antes da tragédia na Praia do Abano, em Cascais, e que o notou diferente. “Senti o olhar da distância”, comentou, emocionado.

Veja o vídeo: