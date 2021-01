Instagram

Lourenço Ortigão e a namorada, Kelly Bailey fazem parte das inúmeras caras conhecidas que já estiveram infetadas com o novo coronavírus. Ultrapassada essa etapa difícil, o ator desabafa: “Sinto-me bem. Mas foi mau”.

“Estávamos preparados para passar o fim de ano animados, tínhamos projetado ir para o Algarve. Aliás, foi no Algarve que isto aconteceu, tinha acabado de chegar lá”, recordou ainda Lourenço Ortigão, antes de explicar, no programa das manhãs da TVI, como soube que estava infetado: “Passei a noite de 30 para 31 no hospital, porque tive um pico de tensão alta e achei estranho. Acho que o vírus, pelo menos no meu caso, ataca as nossas fraquezas”.

>> DEPOIS DO APARTAMENTO MILIONÁRIO, KELLY BAILEY E LOURENÇO ORTIGÃO AUMENTAM FAMÍLIA

No dia seguinte, adiantou, também a namorada – que tinha sintomas de constipação – fez o teste e o resultado foi positivo, acabando com todos os planos que tinham para o fim de ano e precipitando o regresso a Lisboa, onde ambos cumpriram o período de isolamento.