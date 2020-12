Instagram

“Quem te ensina a entender; Como lidar com o desvanecer; Agarras tudo o que a vida te der para ti; Houvesse um tempo para guardar; Cada vez traço que vês chegar; Que demorasse mais a passar por ti; É o tempo que não pára; Só dispara sem eu ver; É o meu tempo que não atrasa; Só adianta sem eu perceber…”. Foi esta a mensagem enigmática deixada por Diana Lucas nas redes sociais esta quinta-feira, 17 de dezembro.

A artista é irmã de Ivo Lucas, o ator e músico que se encontra ainda hospitalizado e a recuperar do acidente que sofreu no passado dia 5 de dezembro, na A1, e que tirou a vida à jovem cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira. Diana Lucas foi das primeiras pessoas a chegar ao Hospital de Santarém na noite do acidente e tem sido um dos maiores apoios do irmão nesta fase delicada da sua vida.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de carinho e força para Ivo Lucas, mas também para a sua família. “Força aos dois”, “Muita força para todos”, “Beijo enorme princesa. Sê forte” ou “Coragem para estes tempos difíceis”, pode ler-se entre muitos outros comentários.