Ivo Lucas é um dos rostos da próxima novela da SIC, Amor, Amor, que tem estreia prevista para breve. Porém, na sequência do acidente viação sofrido no último sábado, 5 de dezembro, e que vitimou Sara Carreira, o ator está internado e não pode continuar as gravações da trama.

Desta forma, a estação de Paço de Arcos anunciou esta quinta-feira, dia 10, que a história de Amor, Amor vai sofrer alterações.

"Para fazer face ao ciclo de recuperação do ator Ivo Lucas, a SP e a SIC estão a adaptar a história de “Amor, Amor”, de forma a que a personagem por ele interpretada possa ausentar-se durante um determinado período. O seu regresso fica assim em aberto até à data de conclusão das gravações", pode ler-se no comunicado divulgado pela SIC.

"Desejamos e acreditamos que o talento que o Ivo demonstrou na primeira fase da novela, e que os portugueses comprovarão em breve, terá a devida sequência no projecto. Toda a equipa deseja ao Ivo rápidas melhoras", diz ainda a nota divulgada pela estação.