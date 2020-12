Esta quinta-feira, 10 de dezembro, cinco dias depois do trágico acidente de viação que vitimou Sara Carreira, Ivo Lucas foi submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontra internado. Segundo o site da VIP, "correu tudo bem".

De acordo com a publicação, o ator "apresentava uma fratura no rádio distal (punho)" devido ao aparatoso acidente do último sábado, 5 de dezembro, na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo.

>> SIC PRONUNCIA-SE SOBRE FUTURO DE IVO LUCAS NA NOVELA 'AMOR, AMOR'

Ivo Lucas encontrava-se internado desde então, tendo sido transferido do hospital de Santarém para a unidade hospitalar da capital. O funeral de Sara Carreira realizou-se esta quarta-feira, 9 de dezembro, na Basílica da Estrela.