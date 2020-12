Reprodução Instagram, DR

Diana Lucas quebrou o silêncio e prestou uma homenagem à cantora, Sara Carreira, que morreu num aparatoso acidente de viação na A1.

A também cantora publicou uma fotografia a preto e branco no Instagram onde surge o irmão, Ivo Lucas, e a filha de Tony Carreira, a cantar. "Que balada tão bonita", lê-se na legenda da imagem abaixo.

O irmão de Diana seguia no carro com Sara, apontada como sua namorada, no trágico acidente de viação que retirou a vida à cantora de 21 anos.

Reprodução Instagram, DR