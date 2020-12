Instagram

As cerimónias funébres de Sara Carreira começaram hoje com o velório e estendem-se até amanhã, quarta-feira, dia em que deverá ser realizado o funeral. Num comunicado enviado à agência Lusa, a família da jovem lembra que o funeral é restrito à família e amigos.

"Pedimos a todos, sobretudo à comunicação social, que compreendam e respeitem a nossa decisão de realizar a despedida da nossa Sara na intimidade e reserva que necessitamos, não sendo assim as cerimónias abertas ao público, que tanto respeitamos e tanto carinho nos têm demonstrado", afirma.

Recorde-se que num comunicado enviado às redações este domingo, 6 de dezembro, a família Carreira apelou "à paz e à privacidade".

A cantora de 21 anos morreu no sábado, dia 5 de dezembro, vítima de um trágico acidente de viação na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo, que envolveu quatro veículos ligeiros. O óbito foi declarado no local.