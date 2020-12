Instagram

Andreia Rodrigues continua a brindar os seus fãs com registos encantadores da sua gravidez. Na mais recente fotografia partilhada nas redes sociais, a apresentadora da SIC está a usar um vestido justo que realça o tamanho da sua ‘barriguinha’. Ora veja:

Recorde-se que o bebé – uma menina – é fruto do casamento da profissional de televisão com Daniel Oliveira e virá juntar-se à filha mais velha do casal, Alice, de dois anos e meio.

