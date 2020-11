Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 9 de novembro, Andreia Rodrigues abriu o coração aos seguidores numa forte mensagem sobre tolerância. Mais especficamente sobre a tolerância e amor que devemos ter com os animais.

A apresentadora, que várias vezes utiliza a sua plataforma para expor casos de injustiça ou mal tratos de animais, falou sobre a importância de criar um lar repleto de amor para estes companheiros tão importantes na nossa vida, sejam eles de raça ou não.

"Um animal ensina-nos muito sobre o amor, a vida, sobre nós, lembra-nos do que é realmente importante! Aproveito este post para fazer um desabafo: não sou contra raças, nem a favor delas, sou contra fábricas de animais e a favor de quem os ama! Um dia destes falaremos sobre o amor e empatia que falta. Quando se apregoa o amor pelos animais não podemos ver as coisas apenas em duas dimensões!", começou por escrever.

»ANDREIA RODRIGUES PARTILHA UMA DAS SUAS "FOTOGRAFIAS FAVORITAS" DA GRAVIDEZ«

"Tenho dois amigos que são criadores, pessoas incríveis - não há fábricas aqui -são conscientes, respeitam os animais e o seu bem estar, um deles vegetariano, defende os animais e luta contra maus tratos. Ambos amam os seus animais, como filhos, vivem em casa com eles e não imaginam a vida de outra forma! Não é o extremismo que vai salvar o planeta é o equilibro! É melhor quem adopta mas todos os dias come carne e contribui para uma indústria de massas, violenta? Ou será melhor quem cria com amor, respeitando os animais e é vegetariano?", continuou.

»ANDREIA RODRIGUES PARTILHA FOTO ENTERNECEDORA COM A FILHA: "DIAS DE CHUVA LÁ FORA...SÃO DIAS DE MIMO CÁ DENTRO"«

"Na minha opinião é errado só vermos as coisas a duas cores/dimensões! (...) temos de ser conscientes, mas não se pode pôr tudo no mesmo saco, as leis deviam ser rígidas nesse sentido, principalmente quando é óbvio! E ter animais, em associações, em boxes mínimas, de onde muitos não saem até enlouquecer será o melhor? Não haverá outra solução? Mais amor", afirmou ainda.

Por fim, acrescentou: "Menos julgamentos! A perfeição não existe...podemos tentar chegar lá, mas o equilíbrio será sempre o melhor! (...) Perdoem-me o texto longo e tanto haveria para falar...porque as coisas não são apenas aquilo...mas hoje, depois de uma partilha que fizeram comigo senti necessidade deste desabafo!".

Reprodução Instagram, DR