Andreia Rodrigues está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. Depois de anunciar a segunda gravidez, a apresentadora da SIC tem partilhado com os seguidores vários pormenores desta nova aventura.

Este sábado, 7 de novembro, publicou na sua conta de Instagram uma das suas fotografias favoritas, já grávida.

"Uma das minhas fotos preferidas! 🤰🏻💗Obrigada por terem a capacidade de captar a verdade dos momentos, as emoções e a magia que as envolve! Sei exatamente o que estava a sentir neste instante - que esta foto captou: Gratidão! 💖", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo, onde surge numa floresta, com as mãos a envolver a 'barriguinha' que já se faz notar.

Recorde que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira já são pais de uma menina, Alice, de de dois anos. Atualmente estão à espera de mais uma menina!

Reprodução Instagram, DR