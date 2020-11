Instagram

Nuno Markl viveu um momento aterrador, que partilhou suas redes sociais. “Vários enfeites de Natal novos e caros todos partidos depois de um dos maiores cagaços inexplicáveis de sempre: a bela árvore de Natal cá de casa, no silêncio da madrugada e com as duas cadelas livres de suspeitas (estavam no andar de cima comigo), caiu ao chão com uma força tal, que por momentos achei que um psicopata tinha atirado uma melancia contra uma das janelas cá de casa, para me matar. Não há imagens da árvore caída porque a primeira coisa que fiz foi levantá-la do chão e apanhar cacos - várias bolas de vidro foram pulverizadas”, escreveu o radialista na legenda de uma imagem que mostra vários figurinos partidos.

“Foi sinistro. Sinistro. Creio que o meu cântico dos Enigma pode ter invocado espíritos que agora andam para aqui à solta”, concluiu.

