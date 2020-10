Reprodução Instagram, DR

Estiveram casados durante oito anos, têm um filho em comum e hoje são grandes amigos. Ambos radialistas de profissão, Nuno Markl e Ana Galvão juntaram-se para um projeto inédito, o podcast Ex-Files, no qual abordam temas relacionados com o divórcio e cuja estreia é já esta quinta-feira, 1 de outubro, nas principais plataformas digitais.

Para dar a conhecer melhor este projeto, o ex-casal esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e recordou a reação do filho de ambos, Pedro, atualmente com onze anos, à separação dos pais.

"Foi muito difícil, foi a parte mais difícil", começou por contar Ana Galvão, salientando que optaram por nunca chorar à frente do filho.

"Ele entrou numa espécie de negação. Entrámos naquele cliché de o pai e a mãe já não são namorados, são amigos. Ele: 'não, não, são namorados'", continuou Nuno Markl.

"Há pessoas que deixam de ser namoradas e passam para ódio profundo e rancor, não foi o nosso caso [...] Fomos servindo a coisa de uma maneira suave. [...] Que continuávamos a ser uma família os três", frisou o radialista.

"Eu lembro-me de um momento em que tínhamos de nos ligar pelo Face Time quando ele estava na casa de um de dos nós[...] e lembro-me que houve um dia em que ele foi abaixo", completou.

Ana Galvão explicou ainda que o ex-casal fez sempre questão de manter uma rotina familiar com o filho em que ambos estivessem presentes simultaneamente. "A única coisa que acontecia era que ele dormia noutra casa. De resto, almoçávamos juntos, jantávamos juntos, foi mesmo gradual", rematou.